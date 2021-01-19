“218” تحصُل على إحصائية السجناء الليبيين في مالطا بسبب “جوازات مُخالِفة”

حصلت “218” على إحصائية، تُظهِر أكثر الجنسيات التي سُجِن حامِلوها في مالطا؛ بسبب مخالفات تتعلق بجوازات السفر، خلال العامين الماضيين، والبالغ عددهم الإجمالي 443 شخصًا.

وجاء الليبيون في الترتيب الـ11 بواقع ثمانية أشخاص، في حين تصدّر المواطنون السودانيون القائمة باعتبارهم البلد الذي جاء منه أكبر عدد من المخالفين بواقع 212 شخصًا.

وبحسب الإحصائية؛ كان القادمون من ساحل العاج في المرتبة الثانية، حيث حُكم بالسجن على 30 شخصًا بسبب مخالفات جوازات السفر ، تليها إريتريا “29”، فيما حلّت تشاد والمغرب في الترتيب ذاته بـ”19″ مخالفًا، ثم مالي “15”، وبعدها ألبانيا “13”.

وينحدر بقية السجناء من بلدان مختلفة كـ”العراق وجورجيا ونيبال وصربيا وسوريا وتونس وأفغانستان”.

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