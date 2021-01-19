استمرار الأجواء الباردة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا24

توقّعت إدارة التبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار بقاء السحب الممطرة على بعض مناطق الشمال هذا اليوم خاصة الشمال الشرقي والأجواء باردة نسبيا على أغلب مناطق ليبيا.

وبيّنت الأرصاد، أن السماء في رأس أجدير سرت-سهل الجفارة والجبل الغربي، ستكون مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، بينما الرياح، ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فستتراوح ما بين (16-18) مئوية ولا تتجاوز (13) مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل اعتدالا نسبيًا بداية من يوم الأربعاء.

وفي الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات ومراده، فإن هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي.

والرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على المناطق الساحلية، بينما درجات الحرارة القصوى، فستكون ما بين (15-18) مئوية ولا تتجاوز (11) مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وفي الجفرة، سبها، غات، غدامس والحمادة، ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أمّا درجات الحرارة القصوى، فستكون ما بين (17-19) مئوية وتنخفض آخر الليل والصباح الباكر إلى قرابة الصفر المئوي.

أمّا في الكفرة، السرير وتازربو، ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، ستكون ما بين (18-20) مئوية.