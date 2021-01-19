الذهب يصعد مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأمريكي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1837.79 دولاراً للأوقية ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من ديسمبر عند 1809.90 دولارات الذي بلغه أمس الاثنين.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1839.40 دولاراً.

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.

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