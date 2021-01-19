أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في غالبية المناطق وسحب ممطرة شمالا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا على غالبية المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، استمرار بقايا من السحب الممطرة على مناطق الشمال اليوم الثلاثاء، خاصة الشمال الشرقي.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم، خاصة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تترواح بين 17 و19 درجة مئوية، وتنخفض آخر الليل إلى قرابة الصفر المئوي.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

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