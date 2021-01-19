يونيسيف: توفير لوازم مدرسية وقرطاسية لـ8 مدارس في 3 مدن

ليبيا – كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن ثمار تعاونها مع وزارة التعليم بحكومة الوفاق التابعة للرئاسي خلال الشهر الأخير من العام 2020.

تقرير إخباري نشره موقع “ريليف ويب” الدولي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذا التعاون أتى في إطار دعم عودة الأطفال الآمنة إلى المدارس، التي بدأت منذ مطلع يناير الجاري، مبينًا تسليم لوازم مدرسية لـ8 مدارس في مدن الزاوية وسبها وغات.

وأضاف التقرير أن هذه اللوازم وصلت إلى قرابة 4 آلاف طفل، فيما حصل 811 آخرين منهم 471 طفلة على لوازم مدرسية وقرطاسية.

ترجمة المرصد – خاص

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