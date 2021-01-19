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يونيسيف: توفير لوازم مدرسية وقرطاسية لـ8 مدارس في 3 مدن

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن ثمار تعاونها مع وزارة التعليم بحكومة الوفاق التابعة للرئاسي خلال الشهر الأخير من العام 2020.

تقرير إخباري نشره موقع “ريليف ويب” الدولي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن هذا التعاون أتى في إطار دعم عودة الأطفال الآمنة إلى المدارس، التي بدأت منذ مطلع يناير الجاري، مبينًا تسليم لوازم مدرسية لـ8 مدارس في مدن الزاوية وسبها وغات.

وأضاف التقرير أن هذه اللوازم وصلت إلى قرابة 4 آلاف طفل، فيما حصل 811 آخرين منهم 471 طفلة على لوازم مدرسية وقرطاسية.

ترجمة المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • Avatar يقول أسباب وخطورة الثلوث العقلي والفكري والثقافي للمجتمع المدني وبعض المؤسسات المجتمع المدني والفكر الأسلامي المتطرف الدخيل عالمجتمع:

    بالله للأشخاص المتنورين علميأ وخلقيا في المجتمع المدني أخر فضائح يهود السلفية في ليبيا ـ برعايا الباش أغا وسرت وجماعة الأخوان ـ عملية الأفاعي ـ
    إذا وجدتم شيخ أسمر فلا تصلوا وراءه أو قدموا بلاغ للداخلية >>>!!!
    إإذا وجدتم مسلم متزوج من فتاة ليست من ققبيلته فقدموا بلاغ للداخلية …!!!
    إذا وجدتم ليبي يحمل جنسيتين الليبية وأخرى أجنبية فقدموا بلاغ للداخلية >>!!!!

    إذا وجدتم شخص ليبي متعلم مسلم متزوج من فناة أجنبية فطلقوهم أو قدموا بلاغ للداخلية>>>!!!
    إذا وجدت ليبي أسمر متزوج فتاة رومية أو بيضاء فطلقوهم أوقدموا بلاغ للداخلية>>>!!!
    ”أخرجه بن باز والترمذي والمبهوق – في أخر زردة بخروف مسروق مبيوع فاالسوق السوداء اللأمن الداخلي ”

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