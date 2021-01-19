اتفاق بين إيريني وفرونتكس على فرض حظر توريد السلاح إلى ليبيا

ليبيا – أبرمت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” اتفاقًا مع عملية إيريني لتبادل المعلومات والبيانات والتحليلات وصور الأقمار الصناعية.

تقرير إخباري أعده القسم الإنجليزي بوكالة أنباء “أنساميد” الإيطالية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد توقيع الاتفاق عبر مؤتمر فيديوي من قبل قائد عملية إيريني الأدميرال “فابيو أغوستيني” والمدير التنفيذي لوكالة “فرونتكس” “فابريس ليغيري”.

وأضاف التقرير أن اتفاق التعاون هذا سيساعد في تبادل المعلومات حول السفن التجارية المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز تعزيز المعايير الأوروبية للإدارة المتكاملة للحدود، ولا سيما تدريب القوات البحرية وخفر السواحل التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

يشار إلى أن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” تابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها في العاصمة البولندية وارسو، ومكلفة بمراقبة الحدود في منطقة شنغن الأوروبية، بالتنسيق مع حرس الحدود والسواحل في الدول الأعضاء في هذه المنطقة.

هذا وتم إطلاق “إيريني” وتعني السلام باللغة اليونانية، وهي عملية عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف لمراقبة تنفيذ حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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