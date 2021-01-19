تقرير بلجيكي: معيتيق الخليفة الأنسب للسراج حال اتخاذ الأخير قرار مغادرة المشهد السياسي

ليبيا – تناول تقرير تحليلي أعدته صحيفة “نيو يورب” البلجيكية الناطقة بالإنجليزية المستقبل السياسي المحتمل لعضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن خبراء تأكيدهم أن معيتيق هو البديل المحتمل لرئيس المجلس فايز السراج حال اتخاذ الأخير قرار مغادرة المشهد السياسي، مبينًا أن تولي معيتيق رئاسة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ستجعله يبذل قصارى جهوده لتحقيق الاستقرار في داخل البلاد وخارجها.

وأضاف التقرير أن هذا الاستقرار مطلوب إلى حين موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤمل إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل، مبينًا أن معيتيق يشتهر بالذكاء السياسي وعدم الانحياز وارتباطه بعلاقات مع دوائر الأعمال، بوصفه رجل أعمال قبل أن يكون سياسيا.

وبين التقرير أن سياسة معيتيق ليبرالية معتدلة، ما مكنه من فتح قنوات تفاوض مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في سبتمبر الماضي، بهدف التوافق على استئناف تصدير النفط وتشكيل لجنة مشتركة لمراقبة التوزيع العادل لعائدات تصدير الثروة النفطية.

وأوضح التقرير أن سعي معيتيق لبناء جسور الثقة مع المشير حفتر تهدف لإنهاء معاناة الليبيين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمية والاجتماعية، مؤكدًا أن اللوم الذي تعرض له معيتيق من قبل عدد من أعضاء رئاسي الوفاق تلاشى مع تبين حقيقة خطوته الذكية.

وأضاف التقرير أن مبادرة معيتيق فتحت الطريق لوقف إطلاق النار الذي أتاح تحقيق مزيد من التقدم في تحقيق السلام في مجالات أخرى، بهدف توحيد المؤسسات في الدولة، مختتمًا بالإشارة إلى أن منح الفرصة لمعيتيق لقيادة السلطة التنفيذية المقبلة تعني استقرارًا أكبر لليبيا ولمنطقة البحر المتوسط وإيطاليا.

ترجمة المرصد – خاص

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