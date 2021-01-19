شركة الكهرباء تعلن عدد ساعات طرح الأحمال اليوم الثلاثاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال لمدة أربع ساعات اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في نشرة الأحمال، التي تصدر بصورة يومية على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبذلك استقر عدد ساعات طرح الأحمال، على المستوى نفسه الذي أعلنته الشركة أمس.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت اليوم، إعادة أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر، إذ قالت الشركة إن دائرة توزيع الكريمية أرجعت أسلاك كهرباء مسروقة بمسافة 900 متر.

وأرجعت الفرق الفنية بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس أسلاكا مسروقة على خط بروين من 30 إنجيلة، الذي تعرض للسرقة أمس الإثنين بمسافة 900 متر.

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