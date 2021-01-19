رويترز: أسرة المقرحي مصممة على تبرئة ساحته من حادثة لوكربي

ليبيا- رفضت محكمة الاستئناف الجنائية في أسكتلندا طلبًا تقدم به محامي أسرة الليبي الراحل عبد الباسط المقرحي لتبرئة الأخير من تهمة التورط بحادثة لوكربي.

تقرير إخباري أعدته وكالة أنباء رويترز وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا الرفض رسخ حكم المحكمة الابتدائية الذي أدان الراحل المقرحي وحال دون الاستفادة من حكم محكمة المراجعة المستقلة الصادر في آذار الماضي، الذي أتاح لأسرة المقرحي التقدم بالطلب، بسبب احتمال إجهاض العدالة.

وأضاف التقرير أن 5 قضاة في محكمة الاستئناف الجنائية في أسكتلندا رفضوا الطلب فيما قال اللورد “أدفوكيت جيمس وولف” كبير المسؤولين القانونيين البلاد: “الأدلة التي جمعتها وكالات إنفاذ القانون الأسكتلندية والأميركية والدولية تم دراستها مرة أخرى في محكمة الاستئناف وإدانة عبد الباسط علي محمد المقرحي قائمة”.

ونقل التقرير عن محامي أسرة الراحل المقرحي عامر أنور تأكيده أن علي عبد الباسط المقرحي وباقي أعضاء الأسرة في غاية الحزن، ويخططون للاستئناف أمام المحكمة العليا في بريطانيا، فهم مصممون على الوفاء بعهودهم لتبرئة والدهم وليبيا من حادثة لوكربي.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية