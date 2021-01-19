الأرصاد: أجواء باردة نسبيا على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تسود أجواء باردة نسبيا على غالبية المناطق.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، استمرار بقايا من السحب الممطرة على مناطق الشمال اليوم الثلاثاء، خاصة الشمال الشرقي.

عل رأس اجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسةستكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

أما على الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادةهناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم، خاصة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

وعلى الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية، وتنخفض آخر الليل إلى قرابة الصفر المئوي.

بينما على الكفرة والسريرو تازربو ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

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