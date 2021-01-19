عملية بين “إيريني وفرونتكس” لمراقبة حظرِ الأسلحة على ليبيا

وقّعت عملية “إيريني”، لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط، مذكرة تفاهم، مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”؛ بهدف التركيز بشكل أساسي على الجريمة العابرة للحدود.

ووفق بيان صادر عن عملية “ايريني”، فقد وقّع قائد العملية الأدميرال فابيو أغوستيني، والمدير التنفيذي لشركة “فرونتكس”، فابريك ليغيري، مذكرة تفاهم في الـ15 من يناير الجاري.

وينصّ الاتفاق على التنسيق في استخدام المشاهد الملتقطة عبر الأقمار الصناعية وتبادل المعلومات بشأن السفن التجارية المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مما يساعد على جمع الأسباب اللازمة لإجراء عمليات الاعتراض البحري والتفتيش على متن السفن المشبوهة.

وستتمكّن عمليتا “إيريني وفرونتكس” من تنسيق جهودهما المشتركة بهدف تعزيز معايير الإدارة الأوروبية المتكاملة للحدود.

ويمكن أن يصبح هذا الجانب مُهمًّا بشكل مُتزايد، بشأن مسألة تدريب البحرية الليبية وخفر السواحل.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة “فرونتكس”، أن عملية “إيريني” شريكٌ مُهمٌ، وستقوم “فرونتكس” بتوفير المعلومات اللازمة للتغلّب على المشكلات الأمنية في البحر الأبيض المتوسط.

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