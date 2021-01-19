دي مايو: تعيين «كوبيش» كمبعوث أممي في ليبيا خطوة هامة تدعمها إيطاليا بعزم

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه يرحب بتعيين مجلس الأمن الدولي لـ «يان كوبيش» في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية” إن ” دي مايو أعرب عن تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، حيث سمحت احترافيتها وتصميمها بإحراز تقدم مهم على جميع مسارات الحوار الليبي الداخلي”.

وأكد دي مايو، بحسب البيان؛ على أن “تعيين «كوبيش» خطوة هامة تدعمها إيطاليا بعزم وتعبر عن الالتزام الكامل والمقنع لصالح عمل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعمليات تحقيق الاستقرار في البلاد”.