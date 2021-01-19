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القبض على دبلوماسي ليبي في إيطاليا بتهمة تهريب المخدرات

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أفادت مصادر صحفية ليبية بضبط دبلوماسي ليبي يعمل في السفارة الليبية في إيطاليا على خلفية تورطه في قضية تهريب والاتجار في المخدرات، فيما لم تعلق السفارة الليبية في إيطاليا على الحادثة.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد استعمل الموظف في السفارة الليبية بإيطاليا أيمن الفلاتي ليبي الجنسية ويبلغ من العمر (30) عاما، سيارة السفارة لتسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في منطقة “باركولو”.

واستطاعت الشرطة منطقة بريمافال من القبض المدعو على الليبي أيمن الفلاتي واثنين من شركاؤه برازيليين الجنسية متلبسين بجرمهم وبحوزتهم 112 كيلو من المخدرات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • أكيد هو مليشياوي يعمل في التهريب قبل ما يرقيه السراج الي موظف في سفارة السراج في ايطاليا وأكيد هو ليس له ادني علاقه بالدبلوماسيه هذا سفير دولة السراج الاضحوكيه وليس سفير الدوله الليبيه دواه أخوانيه سراجيه باشاآغاويه تهريبه مليشياويه ارسي دعائم قيامها تاجر أبواب وحماها الارهابيين وتكفلوا أمنها هرابه وحشاشين فمن سترسل ليمثلها خارج الدوله فليبيا اصبحت بفعل هؤلاء الاشرار دوله دونيه وهي الأقل قيمه واقل احترام بين دول العالم الديمقراطيه

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