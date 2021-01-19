القبض على دبلوماسي ليبي في إيطاليا بتهمة تهريب المخدرات

أفادت مصادر صحفية ليبية بضبط دبلوماسي ليبي يعمل في السفارة الليبية في إيطاليا على خلفية تورطه في قضية تهريب والاتجار في المخدرات، فيما لم تعلق السفارة الليبية في إيطاليا على الحادثة.

وبحسب تفاصيل القضية، فقد استعمل الموظف في السفارة الليبية بإيطاليا أيمن الفلاتي ليبي الجنسية ويبلغ من العمر (30) عاما، سيارة السفارة لتسليم مئات الكيلوغرامات من الحشيش والماريجوانا والكوكايين إلى المقر الرئيسي لعصابة مهربي المخدرات في منطقة “باركولو”.

واستطاعت الشرطة منطقة بريمافال من القبض المدعو على الليبي أيمن الفلاتي واثنين من شركاؤه برازيليين الجنسية متلبسين بجرمهم وبحوزتهم 112 كيلو من المخدرات.