حزمة قرارات لـ”جهاز الحرس البلدي” بالمؤقتة للحد من تفشي فيروس كورونا

أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام برئاسة جهاز الحرس البلدي بالحكومة المؤقتة خالد العطار، أن رئيس الجهاز توفيق المسماري، أصدر حزمة من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح العطار، أن القرارات تتضمن إقفال صالات الأفراح وإخطار تشاركيات المناسبات بعدم نصب الخيام والكراسي وما بحكمه، وتأجيلها مع توقيع الغرامات القانونية والمصادرة وإحالة المخالفين لتعليمات إلى النيابة العامة.

وأشار العطار، إلى أن رئيس الجهاز قرر إقفال مقاهي الشيشة “الأرقيلة” نهائيًا، ومنع الإقامة والجلوس في المقاهي، واختصار عملها في إرسال الطلبيات فقط، مع وجوب التقيد بضوابط الاحترازية كالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات.

وشدد العطار، على أهمية إخطار أصحاب الأنشطة المعنية بذلك بالوسائل المتاحة، كالإذاعة وخطباء المساجد، والتنسيق في التنفيذ مع مديري الأمن وجهات ذات العلاقة كل في نطاق اختصاصه، والمتابعة لضمان التنفيذ طيلة 24 ساعة.

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