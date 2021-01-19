الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ينعي جمال الجعفري

تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم رسالة تعزية ومواساة من رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كونستانت أوماري” في وفاة جمال الجعفري رئيس نادي الاتحاد ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق.

وأعرب رئيس الاتحاد الإفريقي في رسالته النصية من مدينة دوالا الكاميرونية عن خالص التعازي والمشاعر العميقة باسمه واسم اللجنة التنفيذية للكاف إثر تلقيه النبأ الحزين، وتقدم بأحر التعازي لعائلته والأسرة الرياضية في ليبيا عموما.

وتعرّض الوسط الرياضي الليبي لصدمة كبيرة بوفاة رئيس فريق الاتحاد الليبي، جمال الجعفري، الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث عانى من مضاعفات عجّلت برحيله.