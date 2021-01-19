النمروش يبحث مع سفير ألمانيا المستجدات المحلية والدولية

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش مع سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليڤر أوفتشا الأوضاع الأمنية في ليبيا وآخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس أمس الاثنين تطرق للحديث عن جهاز حرس السواحل الليبي التابع للقوات البحرية الليبية وما يقوم به من عمليات البحث والإنقاذ، ودوره في الحد من الهجرة غير القانونية، وما ينتج عنها من تعرض أفراد البحرية للخطر من أجل إنقاذ الأرواح في عرض البحر.

وأعرب النمروش عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بدور أكبر لدعم البحرية الليبية بالمعدات والتجهيزات التي تمكن أفرادها من آداء مهامهم بشكل أفضل.

وثمن سفير ألمانيا دور البحرية الليبية ودور المؤسسات العسكرية والأمنية في استتباب الأمن والاستقرار في غرب البلاد، وأكد على حرص بلاده دعم الأمن والاستقرار في كافة أرجاء ليبيا.