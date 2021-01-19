مكافحة الامراض يكشف عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة والشفاء في ليبيا الصادر اليوم 19 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 18 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (306) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4160) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1222) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (930) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (295) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (50) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (124) عينة

6.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (45) عينة

7.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (125) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (99) عينة

9.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (85) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (1) عينة

11.مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (9) عينات

12.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (17) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (9) عينات

14.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (245) عينة

15.مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (376) عينة

16.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (1) عينة

17.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (82) عينة

18.مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (445) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد ( 3564 ) عينة سالبة

ــ عدد (596) عينة موجبة ( 398 جديدة + 198 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 182 حالة جديدة

عدد 45 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 34 حالة جديدة

عدد 118 حالة مخالطة

3.السواني بن ادم

عدد 1 حالة جديدة

4.القواليش

عدد 1 حالة جديدة

5.القره بوللي

عدد 2 حالة جديدة

6.الماية

عدد 11 حالة جديدة

7.السائح

عدد 3 حالة جديدة

8.زاوية الغرب

عدد 7 حالة جديدة

9.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

10.زليتن

عدد 21 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

11.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

12.جنزور

عدد 9 حالة جديدة

13.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

14.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

15.المنشية الجميل

عدد 1 حالة جديدة

16.سرت

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

17.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

18.قصر الأخيار

عدد 8 حالة جديدة

19.اجدابيا

عدد 1 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

20.بني وليد

عدد 8 حالة جديدة

21.خليج السدرة

عدد 2 حالة جديدة

22.زواره

عدد 11 حالة جديدة

عدد 15 حالة مخالطة

23.قصر بن غشير

عدد 1 حالة جديدة

24.طبرق

عدد 7 حالة جديدة

25.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

26.الزهراء

عدد 8 حالة جديدة

27.العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

28.المعمورة

عدد 12 حالة جديدة

29.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

30.باطن الجبل

عدد 2 حالة جديدة

31.درج

عدد 4 حالة جديدة

32.غريان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

33.الزنتان

عدد 7 حالة مخالطة

34.وازن

عدد 2 حالة جديدة

35.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

36.العامرية

عدد 13 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 865 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 688 حالة في طرابلس

2.عدد 3 حالات في الخمس

3.عدد 19 حالة في سوق الخميس امسيحل

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 6 حالات في غريان

6.عدد 7 حالات في الزنتان

7.عدد 2 حالة في مسلاته

8.عدد 93 حالة في مصراته

9.عدد 3 حالات في درنة

10.عدد 10 حالات في زواره

11.عدد 30 حالة في زليتن

12.عدد 1 حالة في وازن

13.عدد 1 حالة في خليج السدرة

تفاصيــــــل الــــ ( 2 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في درنة

2.عدد 1 حالة في زواره

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 110465

2.الحالات النشطة : 20703

3.المتعافين : 88062

4.الوفيات : 1700

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