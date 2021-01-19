بانتخابات بلدية.. الليبيون يعلنونها: قادرون على الممارسة الديمقراطية

تقرير 218

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مساء أمس، النتائج المبدئية لبلدية مصراتة وتاجوراء، بالإضافة إلى تسمية عمداء بلديتي الرجبان والزاوية الغرب، في انتظار إتمام عمليات الفرز والعدّ، وبقية الترتيبات لتسمية الفائزين من القوائم التي تنافست بشراسة على مقاعد البلدية.

وتمت تسمية عبد الكريم الأبح عميدًا لبلدية الزاوية الغرب، وعثمان محمد عبد الشعباني عميدًا لبلدية الرجبان، التي أقبل أهلها على مراكز الانتخابات بكثافة؛ ممارسين الحقّ الديمقراطي، الذي غاب في السياسة، وحضر في الجانب الخدمي.

ورغم أن المواطنين لم يتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي في إطار العملية السياسية؛ بسبب الظروف التي تمرّ بها البلاد منذ سنوات عديدة، لكن ذلك لم يمنعهم من التوجّه إلى مراكز الاقتراع وممارسة حق التصويت، في إطار انتخابات بلدية بطابع خدمي بحت.

وأجريت الانتخابات البلدية، خلال الفترة القريبة الماضية، في عدة مناطق شرق وغرب البلاد، “الرجبان، جالو، وأوجلو، واجخرة، والزاوية الغرب، وصبراتة، وتاجوراء، وزليتن” وفق تنظيم حاز على الإشادة.

انتخابات المجالس البلدية؛ ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لاختيار قائمة من القوائم التي تنافست لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، الذين يئنّون تحت وطأة الظروف القاسية، التي حرمتهم من أبسط مُقوّمات العيش الكريم.

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