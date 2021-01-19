اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا: 15% من الفحوصات في ليبيا موجبة

قالت اللجنة العلمية الإستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا حسب احصائيات معامل التحاليل في ليبيا بلغت 15 % .

وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته مساء الإثنين، مع لجنة الوبائيات، ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية الصارمة والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة وخاصةً التعليم والجامعات والمعاهد.

وأوضحت أن الحالات المصابة وحالات الإيواء بمراكز العزل وخاصةً بحجرات العناية ارتفعت بشكل كبير، مشيرة إلى ارتفاع المستوى الوبائى إلى المستوى الرابع خاصة فى مناطق جنوب طرابلس ومناطق الجبل وجنوب غرب بلدية المرقب.

وأوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات المعدلات العالية، ومراقبة النشاطات المجتمعية خاصة التعليم فى تطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية بها، وإيقاف السفر الى الدول التى ظهرت بها السلالة الجديدة للفيروس مؤقتا.

كما أوصت بوضع القيود والضوابط لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات، وتطبيق الغرامات المالية للمخالفين للإجراءات الإحترازية.