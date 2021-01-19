عمران: لن ندخر جهدًا لمواجهة عبث البعثة الأممية وتجاهلها لمشروع الدستور

ليبيا – قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران إن استمرار البعثة في تجاهل مطالبات الهيئة للمشاركة في الحوار الدستورى، وتجاهل وجود ما وصفته بـ”مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة” (مشروع الدستور المطعون فيه قضائيًا) ، والبحث عن بدائل كارثية للاستناد عليها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، هو قفز على إرادة الليبيين وسعي محموم لإقصاء “مشروع الدستور” وضرب للمسار التأسيسي بالكامل.

عمران وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أشارت إلى أنهم لن يدخروا جهدًا لاحترام هذا المسار، وسيواجهون ما وصفته بـ” عبث البعثة ” وأصحاب المصالح الرافضين اللجوء إلى القانون والقضاء دون أن تشير إلى أن مسودة الدستور التي تتحدث عنها مطعون بها قضائيًا وصدر حكم بشأنها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية