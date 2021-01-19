سويدان يحذر من تزايد الإصابة بكورونا في مسلاتة وعزوف الكوادر الطبية عن العمل بالعزل

حذر عميد بلدية مسلاته هشام سويدان، من تزايد حالات الإصابة بكورونا في البلدية، خاصة مع استمرار الدارسة.

وقال سويدان أن هناك تخوف من الازدياد بعد تسجيل إصابة بكورونا لأحد تلاميذ مدرسة بمنطقة الشعافين، حيث تم قفل المدرسة لمدة 15 يومًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفاد سويدان، بأنه اجتمع بالخصوص مع مراقب التعليم في البلدية وقرروا تشكيل لجنة لإعداد موقف عام بالوضع فيما يخص الدراسة في البلدية، مشيرًا إلى أنهم سيبحثون قرار استمرار الدراسة من عدمها بعد إعداد اللجنة تقريرها بالخصوص.

وحول عزوف الأطقم الطبية أكد أن هناك عزوفًا من قبل الكوادر الطبية عن العمل في قسم العزل، سببه الرئيس هو تأخر المكافآت المالية بالخصوص.

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