طقس ليبيا لـ 3 أيام: امطار مستمرة لليوم الثالث وهذه المناطق تسجل انخفاض الحرارة للصفر المئوي

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا لمدة ثلاثة ايام أن بقايا من السحب الممطرة على بعض مناطق الشمال لا تزال مستمرة هذا اليوم خاصة على مناطق الشمال الشرقي، مشيراً إلى أن الاجواء باردة نسبياً على اغلب مناطق ليبيا.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 2021/01/19 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

الطقس يشهد سماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا، وحركة الرياح تكون شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

يشهد الطقس بالمنطقة فرصة لسقوط أمطار متفرقة اليوم، خاصة على المنطقة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

(الصفر المئوي)

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

يسود الطقس سماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح تكون شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و19 درجة مئوية، وتنخفض آخر الليل إلى قرابة الصفر المئوي.

الكفرة – السرير- تازربو

طقس المنطقة يشهد سماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، والرياح تكون شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و20 درجة مئوية.

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