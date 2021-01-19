التكبالي: السراج يخرب الوطن ويعين القتلة حراسا على أمن الشعب

هاجم عضو مجلس النواب علي التكبالي، قرار تعيين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج؛ غنيوة الككلي، رئيساً لما يسمى ”جهاز دعم الاستقرار”، معتبرا أن السراج يخرب البلاد

وقال التكبالي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إن “السراح ينضم لكرزاي والمالكي في تخريب الوطن من الداخل ويعين أصحاب السوابق والمهربين والقتلة حراسا على أمن الشعب”.

وكان السراج، قد أصدر قرارًا بتعيين عبدالغني الككلي رئيساً لـ”جهاز دعم الاستقرار”، وحسن أبوزريبة نائباً، أيوب أبوراس نائباً، موسى مسموس نائباً.

ما اعتبره مراقبون أن السراج يسلم البلاد للمليشيات لتقوية وجودهم

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