لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.. وكالة «فرونتكس» الأوروبية تعزز تعاونها مع «إيريني»

أعلنت وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، والعملية البحرية الأوروبية «إيريني»، المكلفة بمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا عن تعزيز تعاونهما.

وأوضح بيان صادر عن عملية «إيريني» أنها و“فرونتكس” اتفقا على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، وخصوصا تنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل والتنسيق التكتيكي.

وتابع البيان أن “هذا التعاون يمثل أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية، والتي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا”.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت “فرونتكس” في بيان منفصل أنها “ستتقاسم مع “إيريني” المعلومات التي تجمعها، في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار، وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط”.