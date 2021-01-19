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لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.. وكالة «فرونتكس» الأوروبية تعزز تعاونها مع «إيريني»

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي «فرونتكس»، والعملية البحرية الأوروبية «إيريني»، المكلفة بمراقبة حظر وصول الأسلحة إلى ليبيا عن تعزيز تعاونهما.

وأوضح بيان صادر عن عملية «إيريني» أنها و“فرونتكس” اتفقا على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية، وخصوصا تنسيق استخدام صور الأقمار الاصطناعية والتحليل والتنسيق التكتيكي.

وتابع البيان أن “هذا التعاون يمثل أداة مهمة خصوصا لتبادل المعلومات حول السفن التجارية، والتي يشتبه بأنها تخرق حظر الأسلحة إلى ليبيا”.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت “فرونتكس” في بيان منفصل  أنها “ستتقاسم مع “إيريني” المعلومات التي تجمعها، في إطار أنشطتها لتحليل المخاطر كمراقبة السفن في عرض البحار، وبيانات مراقبتها الجوية في المتوسط”.

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إيريني فرونتكس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • متابع لشءون القوانين التي تخص الاعراف في دول الشمال الأفريقي::
    19 يناير، 2021 الساعة 11:43 ص

    متابع لشءون القوانين التي تخص الاعراف في دول الشمال الأفريقي:

    العديد من المراقبين الدوليين أكدوا ان ما بسمى ” عملية ايرني وبرونتكس ” هي رد فعل غير منطقي وتدخل عسكري غير مبرر لبعض الدول الأوروبية في البحر المتوسط ‘ على حركة السفن بشكل عام ومحاولة فرض ضريبة على سفن تجارية عادية لدول من الشمال الأفريقي , وقرصنة للسفن العربية , والاخرى التي في طريقها المعتاد للصين والهند والدول اللاتينية – التي تربطهم علاقة وثيقة بدول الشمال الأفريقي –
    – كذاك أكد المراقبين ان بعض السفن الصيد الأوروبية تقوم بالصيد البحري الغير قانوني حتى وصلت الى بعض الدول الاستوائية مثل ليبيريا في وسط غرب افريقيا وجنوب افريقيا وجزيرة مدغشقر – وبحر الصومال – وقامت احدى منظمات حماية البيءة بتواجد أطنان مكعبة من الوقود المحترق والزيوت والنفط الخام ‘ الذي يتم ضخه في سواحل مياه بعض الدول من الخزانات السفلية عند مغادرة السفن الأجنبية للموانئ بعد تعبئة الحاويات أو الشحن وهي في طريقها للعودة ويتم ذلك عمداُ….!!! ”
    – والشباك المتقطعة تركت من بعض سفن الصيد والجرف ” الأوربية في بعض سواحل البحار المطلة على الدول الافريقية – حتى بعض دول الخليج العربي –
    بسبب تدخل في مياه إقليمية لبعض الدول وعرقلة نظامهم الامني والاقتصادي بشكل متعمد . دون اي رد فعل من دول مجلس الامن او الدول الراعية لحماية البيءة من الثلوث البيولوجي والبيءي والصيد الغير قانوني والانحباس الحراري الذي ينتشر يوم بعد يوم وسبب في دمار الحقول البحرية في اعماق المياه واختفاء الأسماك والكاءنات البحرية في مواسم الثكاثر والهجرة –
    والجميع من منظمات حماية البيءة لاحظوا الصوت القوي المرعب الغامض الذي صدر من البحر في سواحل المغرب وسواحل اليمن وسواحل ليبيا وبعض الدول الاخرى والذي سمع من مسافات تقدر بمءات الاميال ولم يجدوا له تفسير حتى الان …!!!!
    youtube.com/watch?v=xU6SivdyLmw

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  • صوت مرعب يصدر فالبحر ليبيا ـ من ما رأي من موتى الهجرة الغير شرعية تحت البحر

    youtube.com/watch?v=bTEpwrA3TKo

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