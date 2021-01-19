كونتي: نهتم بشكل خاص بإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا مع الاحترام الكامل لسيادتها

ليبيا – وصف رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الولايات المتحدة الأمريكية بـ”الحليف الرئيسي والشريك الاستراتيجي” لبلاده، كما نوه بأهمية الصين على الساحتين السياسية والاقتصادية في العالم، مجددًا الاهتمام الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

جاء ذلك في خطابه بشأن سياسة حكومته الخارجية أمام مجلس النواب الإيطالي أمس الإثنين وفقًا لوكالة “آكي” الإيطالية، والذي سيصوت في وقت لاحق على الثقة في الجهاز التنفيذي بعد انسحاب حزب (إيطاليا حية) من الائتلاف الحاكم.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الخاص بإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا مع الاحترام الكامل لسيادتها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية