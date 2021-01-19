“معيتيق” يبحث تعزيز التعاون التجاري مع ألمانيا

ناقش السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، سُبل تعزيز التعاون التجاري بين ليبيا وألمانيا.

وأشار السفير، في تغريدة عبر حسابه الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمّن نقاشات حول أهمية اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على هيئة تنفيذية مُوحّدة جديدة، يتبعها انتقال سلس للحكومة.

وفي سياق متصل؛ وقع السفير الألماني، أمس، على مساهمة بقيمة 400 ألف يورو، لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.

وشدّد “أوفتشا”، خلال التوقيع، على أهمية دعم الاستعدادات القانونية والتنظيمية؛ لرسم خارطة الطريق الانتخابية التي خلُص إليها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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