العباني: عوائد تجارة التهريب تعد أهم مصدر لتمويل ميليشيات طرابلس

ليبيا – شكك عضو مجلس النواب محمد عامر العباني في جدية حملة “صيد الأفاعي” التي أعلن عنها فتحي باشاآغا، وعدها مجرد محاولة لخطب ود الإدارة الأميركية الجديدة، في إطار استمرار سعيه للفوز بمنصب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية التي لم تتشكل بعد.

العباني قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لو أن هناك نية صادقة من حكومة الوفاق، وإرادة لدى دول الغرب، فإنه يمكن بالفعل القضاء على هذه التجارة المحرمة التي تديرها شبكات وعصابات دولية”.

وأضاف متسائلًا: “كيف لحكومة الوفاق أن تتصدى لمهربي البشر والميليشيات المسلحة التابعة لها منخرطة بدرجة كبيرة في عملية التهريب، وتنسق مع زعماء عصابات التهريب لتسهيل ذلك مقابل الأموال؟”.

وأكد على أن عوائد تجارة التهريب تعد أهم مصدر لتمويل ميليشيات طرابلس، موضحًا: “فقط باشاآغا يحاول تقديم نفسه على أنه الرجل القادر على حل مشكلة الميليشيات في ليبيا، والهجرة غير المشروعة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية