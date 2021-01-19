حرمان 7 دول بينها ليبيا وإيران من حق التصويت في الجمعية العامة

حرمت ليبيا إلى جانب إيران وخمس دول أخرى من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون تقدر بأكثر من 700 ألف دولار.

وأعلن الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سبع دول من بينها ليبيا فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديدها مستحقاتها المتراكمة، مشيرا في رسالة موجهة إلى الجمعية العامة إلى أن هذه الدول هي “إيران والنيجر وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وجنوب السودان وزيمبابوي”.

وأفيد بأن الدول السبع تأخرت عن السداد ما ترتب عليه وفق المادة 19 من الميثاق، حرمانها من حق التصويت في الجمعية العامة، وذلك لعجزها عن سداد التزاماتها المالية لما يعادل أو يزيد عن اشتراكاتها المستحقة لعامين.