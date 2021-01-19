ديكارلو: الصراع في ليبيا أدى إلى عرقلة التنمية وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي

أكدت الأمين العام للشؤون السياسية في الأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أن “الصراعات في ليبيا وسوريا واليمن؛ وعملية السلام المتوقفة في الشرق الأوسط، والانقسامات بين أعضاء الجامعة أدت إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وعرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

جاء ذلك خلال جلسة مفتوحة عقدها مجلس الأمن الدولي تحت عنوان “التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية”، أشادت خلالها ديكارلو بالجهود التي قامت بها جامعة الدول العربية على صعيد ليبيا.

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