توزيع إصابات كورونا.. لا وفيات بالفيروس في ليبيا إلا بدرنة وزوارة

استحوذت درنة وزوراة على وفيات كورونا أمس في عموم ليبيا، بعدما سجلت كل منهما حالة وفاة واحدة بالفيروس، بينما تم تسجيل 596 إصابة في البلاد و865 حالة شفاء، وفق وما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تسلم 4160 عينة، موزعة على مختبراته في ليبيا، أظهر الفحص سلبية 3564 عينة، فيما تأكدت إصابة 596 حالة، منها 398 جديدة و198 مخالطة.

وتوزعت إصابات كورونا على طرابلس بـ182 حالة جديدة و45 مخالطة، ومصراتة 34 حالة جديدة، و118 مخالطة، والسواني بن ادم والقواليش وزلطن وظاهر الجبل والمنشية الجميل ومسلاتة وقصر بن غشير حالة جديدة لكل منها، والقره بوللي حالتين جديدتين والماية 11 حالة جديدة، والسائح 3 حالات جديدة، وزاوية الغرب 7 حالات جديدة، والخمس 17 حالة جديدة وحالة مخالطة، وزليتن 21 حالة جديدة و4 مخالطة.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 596 إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

وفي جنزور تم تسجيل 9 حالات جديدة، والسبيعة حالتين جديدتين، وسرت 6 حالات جديدة، و 3 مخالطة، وقصر الأخيار 8 حالات جديدة، وأجدابيا حالة جديدة وحالتين مخالطتين، وبني وليد 8 حالات جديدة، وخليج السدرة حالتين جديدتين، وزوارة 11 حالة جديدة، و15 مخالطة، وطبرق 7 حالات جديدة، والجميل 3 حالات جديدة، والزهراء 8 حالات جديدة، والعجيلات 4 حالات جديدة، والمعمورة 12 حالة جديدة، ورقدالين حالتين جديدتين.

وفي باطن الجبل تم تسجيل حالتين جديدتين أيضا، ودرج 4 حالات جديدة، وغريان 7 حالات جديدة، و3 مخالطة، والزنتان 7 حالات مخالطة، ووازن حالتين جديدتين، والرياينة 3 حالات جديدة، والعامرية 13 حالة جديدة.

بينما توزعت 865 حالة شفاء، على كل من طرابلس بـ688 حالة، و3 حالات في الخمس، و19 حالة في سوق الخميس إمسيحل، وحالتين في أجدابيا، و6 حالات في غريان، و7 حالات في الزنتان، وحالتين في مسلاتة، و93 حالة في مصراتة، و3 حالات في درنة، و10 حالات في زوارة، و30 حالة في زليتن، وحالة في كل من وازن وخليج السدرة.

فيما سجلت درنة وزوارة حالة وفاة في كل منهما.

وبذلك ارتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 110 آلاف و465 حالة، منها 20 ألفا و703 حالات نشطة، و1700 متوفى، بينما تعافى 88 ألفا و62 حالة.

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