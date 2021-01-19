دي مايو يرحب بتعيين كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا

رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الإثنين، تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة هناك.

وأكدت الخارجية الإيطالية دعمها تعيين كوبيش، معبرة عن «الالتزام الكامل والمقنع» لصالح عمل الأمم المتحدة وبعثتها، وعمليات تحقيق الاستقرار في ليبيا، حسب بيان اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة «نوفا الإيطالية».

وأبدي دي مايو تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، «حيث سمحت احترافيتها وتصميمها بإحراز تقدم مهم على جميع مسارات الحوار الليبي الداخلي».

وشغل كوبيش منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ العام 2019، كما عمل ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق بين عامي 2015 و2018، ورئيسا للبعثة الأممية في أفغانستان بين 2011 و2015، والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا (2009-2011)، وكان وزيرا لخارجية سلوفاكيا بين عامي 2006 و2009.

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