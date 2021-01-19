باشاغا يبحث مع السفير الألماني التطورات السياسية والأمنية

بحث وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا آخر التطورات السياسية والأمنية.

وقال أوفتشا: «أكدنا أهمية وجود قوى أمنية موحدة ومدربة ومجهزة بشكل احترافي»، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وأمس الإثنين، اجتمع أوفتشا مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، حيث تناولا «أهمية اتفاق ملتقى الحوار السياسي الليبي على سلطة تنفيذية موحدة، يتبعها انتقال سلسل للحكومة، وتعزيز التعاون التجاري».

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