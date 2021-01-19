خارجية إيطاليا ترحب بتعيين كوبيش مبعوثا أمميا لليبيا

رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بتأكيد مجلس الأمن الدولي تعيين يان كوبيش في منصب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

وقالت وزراة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن التعيين يعد خطوة هامة تدعمها إيطاليا بعزم وتعبر عن الالتزام الكامل والمقنع لصالح عمل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعمليات تحقيق الاستقرار في البلاد بحسب وكالة نوفا.

وأعرب دي مايو عن تقديره الشديد للالتزام الذي قدمته المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، حيث سمحت احترافيتها وتصميمها بإحراز تقدم مهم على جميع مسارات الحوار الليبي الداخلي.