مُشاوراتٌ لرفع سقف التبادل التجاري بين ليبيا ومصر

ناقش عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، إبراهيم رحيل، مع رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ توسيع سقف التبادل التجاري بين البلديْن.

جاء ذلك، خلال زيارة قام بها “رحيل”، إلى الغرفة التجارية المصرية؛ بحث خلالها العديد من النقاط، التي تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والدفع بالمصالح الاقتصادية المُشتركة بين البلديْن.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن هذه الزيارة، التي شارك فيها عدد من رجال الأعمال المصريين؛ قد تناولت وضع العديد من الأفكار، التي من شأنها فتح آفاق تعاون بين غرفتيْ طرابلس والإسكندرية للتجارة.

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