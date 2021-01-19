سفير هولندا: اللجنة الاستشارية حققت تقدما في آلية اختيار السلطة التنفيذية

أكد سفير هولندا لدى ليبيا “لارس تومرز” أن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار حققت تقدما فيما يتعلق بآلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقال تومرز في تغريدة له بموقع “تويتر” “تقدم واعد في جنيف من قبل اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار السياسي الليبي حول آلية الاختيار الموصى بها تحياتي للمشاركين في اللجنة لتولي القيادة” داعيا جميع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي لاتباع هذا الطريق نحو سُلطة تنفيذية وانتخابات في ديسمبر المُقبل.

وأكدت مصادر إعلامية انتهاء أعضاء ملتقى الحوار السياسي من التصويت على مقترحات آلية تشكيل السلطة التنفيذية ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعضاء الملتقى للاجتماع والاطلاع على نتائج التصويت