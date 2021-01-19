في الغردقة.. البعثة الأممية: بدء ثاني لقاء للجنة الدستورية لبحث ترتيبات الانتخابات القادمة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021.

وأوضحت البعثة الأممية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “اللقاء يُعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية”.

ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، بالمشاركين، في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، وأكدت على “ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.

وأردفت “لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية”.

وختم بيان البعثة، مؤكدًت على “الدعم المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، وتترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي”.