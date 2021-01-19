شركة ليبيانا ترفع أسعار المكالمات الدولية بنسبة 20% من قيمتها السابقة

ليبيا – أكد المتحدث الرسمي لشركة ليبيانا للهاتف المحمول أنور دلعوب زيادة نسبة المكالمات حوالي 20% من قيمتها السابقة، بناء على تعديل سعر صرف العملة الأجنبية من قبل مصرف ليبيا المركزي.

دلعوب وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري اليوم الثلاثاء، أوضح أن زيادة سعر الصرف لن تؤثر على قيمة المكالمات الداخلية، مشيرًا إلى أنه يتم احتسابها بالنقد المحلي؛ مضيفًا أن سعر المكالمات ثابت ما لم يتم حدوث تغييرات في السياسات الاقتصادية للدولة الليبية، وفق قوله.

ولفت المتحدث الرسمي لشركة ليبيانا أن الزيادة تقتصر على المكالمات الدولية فقط، ولم يرد من المختصين في الإدارة التجارية عن رفع في أسعار خدمات أخرى.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية