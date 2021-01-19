شركة الكهرباء: سيكون طرح الأحمال 4 ساعات بسبب الذروة الشتوية والطلب المتزايد على الطاقة

ليبيا – قال عضو دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمود الرياني إن الشبكة مستقرة وساعات طرح الأحمال ستكون 4 ساعات، بسبب الذروة الشتوية والطلب المتزايد على الطاقة.

الرياني وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن الشركة ما زالت تتعرض لاعتداءات على ممتلكاتها، مشيرًا إلى أن فرق الصيانة مستمرة في صيانة المحطة الأولى بجنوب طرابلس، والتي ستدخل على الشبكة بمقدار 100 ميغاوات.

ولفت الرياني إلى أن المحطة تحتاج شهرًا آخر لاستكمال العمرة الجسيمة بعد انتهاء الشهر الأول للصيانة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية