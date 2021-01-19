«بيت المال»: «طيران روسي» يحلق في الجفرة.. ومستعدون لفتح الطريق بين سرت ومصراتة

زعم آمر ما تسمى بـ«غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة»، التابعة لـ«حكومة الوفاق»، إبراهيم بيت المال، أن طيرانا روسيا داعم لما وصفها بـ«مليشيات حفتر» يحلق باستمرار في سماء الجفرة، بحسب تعبيره.

وقال بيت المال، في تصريحات صحفية له: “التحركات المستمرة تشير إلى عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»”، وفقا لقوله.

وأضاف “مستعدون للالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في حال وجود حسن نية من «الطرف الآخر»”، على حد وصفه.

وتابع آمر ما تسمى بـ«غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة» “مستعدون لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق”، بحسب حديثه.