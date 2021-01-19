ليبيا الان

«بيت المال»: «طيران روسي» يحلق في الجفرة.. ومستعدون لفتح الطريق بين سرت ومصراتة

تم النشر منذُ 6 دقائق
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم آمر ما تسمى بـ«غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة»، التابعة لـ«حكومة الوفاق»، إبراهيم بيت المال، أن طيرانا روسيا داعم لما وصفها بـ«مليشيات حفتر» يحلق باستمرار في سماء الجفرة، بحسب تعبيره.

وقال بيت المال، في تصريحات صحفية له: “التحركات المستمرة تشير إلى عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5»”، وفقا لقوله.

وأضاف “مستعدون للالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار في حال وجود حسن نية من «الطرف الآخر»”، على حد وصفه.

وتابع آمر ما تسمى بـ«غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة» “مستعدون لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق”، بحسب حديثه.

الوسوم

الجفرة الجيش الليبي المشير خليفة حفتر بيت المال سرت مليشيات الوفاق

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • يامتخلف عفليا سيتم فتح الطريق رغم انفك لفرض عقوبات دولية على الرافضين اما الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب فلن يتخلى عن دوره فى محاربة الارهاب وصيد الافاعى وامر طبيعى ان بطير طيران روسى فوق الاراضى المحررة لان الجيش الوطنى يمتلك طيران روسى من زمان ما الجديد ياحمار ياعبدالمال ياممل وغبى

    رد