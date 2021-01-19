شركة الكهرباء: إعادة 900 متر من الأسلاك المسروقة بدائرة توزيع الكريمية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الفرق الفنية بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس تمكنت من إعادة أسلاك مسروقة على خط بروين من 30 انجيلة الذي تعرض للسرقة يوم أمس الإثنين بمسافة 900 متر.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرت أيضا مناولة محول جهد 11/30 ك.ف من داخل محطة أبو كماش 220 ك.ف ونقله وتركيبه في محطة قاليل 11/30 ك.ف بصبراتة من قبل دائرة النقل الثقيل بإدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل وبمعدات وآليات الشركة العامة للكهرباء، وبمساندة أفراد من إدارة حماية الطاقة الكهربائية الساحل الغربي.