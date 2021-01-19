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شركة الكهرباء: إعادة 900 متر من الأسلاك المسروقة بدائرة توزيع الكريمية

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الفرق الفنية بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس تمكنت من إعادة أسلاك مسروقة على خط بروين من 30 انجيلة الذي تعرض للسرقة يوم أمس الإثنين بمسافة 900 متر.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرت أيضا مناولة محول جهد 11/30 ك.ف من داخل محطة أبو كماش 220 ك.ف ونقله وتركيبه في محطة قاليل 11/30 ك.ف بصبراتة من قبل دائرة النقل الثقيل بإدارة تشغيل وصيانة وسائل النقل وبمعدات وآليات الشركة العامة للكهرباء، وبمساندة أفراد من إدارة حماية الطاقة الكهربائية الساحل الغربي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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