الذيب يكشف عن رد الزعيم الراحل معمر القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر في ليبيا

ذكر رئيس الأكاديمية الأفريقية للدراسات وأمين الصحة في بنغازي سابقا عادل الذيب، موقف الزعيم الراحل معمر القذافي، من طلب عدد من الشركات الأجنبية إقامة منتجعات سياحية في ليبيا شريطة بيع الخمر وفتح نوادي ليلية.

وأكد الذيب في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم الدعوة لاجتماع في عام 2008 مع مجموعة من الشركات العالمية التي ترغب في إقامة منتجعات سياحية وسياحية علاجية استثمارية بتمويل من الشركات وليست ميزانية الدولة، وذلك في عدد من مناطق ليبيا شرقا وجنوبا وغربا.

وأضاف الذيب، أن الاجتماع ترأسه امين اللجنة الشعبية العامة “البغدادي” وعدد كبير من الشركات العالمية.

ولفت الذيب، إلى أنه أثناء الاجتماع دخل القائد، وجلس دون أن يتدخل، الى ان انتهى الاجتماع، فتقدم له البغدادي بحوصلة الاجتماع، وحينها سأله القائد بتهكم عن شروط الشركات لتنفيذ هذا الأمر.

_ البغدادي: نعم سيدي القايد.

_القائد: شنو الشروط ممكن تقولهن.

_البغدادي: شوية أمور، واعطى ورقة مكتوبة للقائد فردها القائد للبغدادي.

_القائد: اقراها بصوت عالي.

_البغدادي: يا ودي السترة خير، الشروط هي السماح ببيع الخمر وتراخيص مراقص ليلية و ..

القائد: هذه صلاحيات اللجنة الشعبية العامة والا مؤتمر الشعب العام؟!

البغدادي: بالنسبة ليا لو استقلت مش هنعطي ترخيص.

القائد: معندنش حد يستقيل تو، معقولة نحن بنسمحو بالكلام هذا في ليبيا بلد الاسلام والا يحسابو الليبيين يرضوا بهالكلام، الليبيين هيذبحوكم في سبها وفي الجغبوب والبردي، هذوم مازال مايعرفوش الليبيين.. الليبيين شعب متدين محافظ، نحن اول شهر بعد الفاتح منعنا بيع الخمر وسكرنا الخمارات والبارات وسمى بعض البارات المعروفة في ليبيا حينها، نحن نعيشوا في خيم ولا نرضوا بالعار لبلادنا وخرج متعصب… وانتهى الاجتماع.

وشدد الذيب، على أن المضحك ان مدراء الشركات لم يكملوا حتى الغداء، وذهبوا للمطار.

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