ليبيا تُسجّل 596 إصابة جديدة بـ”كورونا”

سجّلت ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 596 إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، إضافة إلى 865 حالة شفا، فيما تم رصد حالتيْ وفاة.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان له اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 110,465 حالة.

وأوضح المركز أن من بين هذه الحالات 20,703 حالات نشطة، إضافة إلى 1700 حالة وفاة، بينما تعافى من المرض 88,062 شخصًا.

يشار إلى أن طرابلس تصدرت بعدد حالات بلغ 182 حالة جديدة إضافة إلى 45 حالة مخالطة، وبعدها جاءت مصراتة بـ 34 حالة جديدة و118 حالة مخالطة.

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