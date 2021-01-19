غوتيريش: الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية

أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن “الاقتصاد الليبي على شفير الهاوية”، وحض “الأطراف الليبية على الحفاظ على عزمهم على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع وحل المشاكل الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني”.

وأعرب غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن أمس الاثنين عن ترحيبه بـ”التقدم الملموس” الذي أحرزه الحوار بين طرفي الأزمة في ليبيا، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلد بحلول السبت.

وقال غوتيرتيش إن “الانخراط الدولي المستمر في الحوارات الليبية-الليبية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولد زخما كبيرا… ليدفع بليبيا قدما على طريق السلام والاستقرار والتنمية”.

و طالب غوتيريش “جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار” الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 أكتوبر والذي ينص على انسحاب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 يناير الجاري.

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