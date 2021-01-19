لتأمين عملها الإنساني.. «بوشناف» يستقبل رئيس بعثة «الصليب الأحمر بليبيا»  

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف في مكتبه بديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا السويسري جان نيكولا مارتي.

وأوضح حساب وزير الداخلية، على فيسبوك، أن اللقاء بين «بوشناف» و«مارتي» جاء بهدف تنسيق عمل البعثة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية وتأمين عملها فيما يتعلق بالعمل الإنساني المناط بالبعثة.

وناقش اللقاء الذي حضرته رئيس فرع البعثة ببنغازي عمل البعثة وآلياته، وكافة الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة جائحة كورونا.