لتأمين عملها الإنساني.. «بوشناف» يستقبل رئيس بعثة «الصليب الأحمر بليبيا»  

استقبل وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف في مكتبه بديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي صباح اليوم الثلاثاء، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا السويسري جان نيكولا مارتي.
وأوضح حساب وزير الداخلية، على فيسبوك، أن اللقاء بين «بوشناف» و«مارتي» جاء بهدف تنسيق عمل البعثة في مناطق سيطرة الحكومة الليبية وتأمين عملها فيما يتعلق بالعمل الإنساني المناط بالبعثة.
وناقش اللقاء الذي حضرته رئيس فرع البعثة ببنغازي عمل البعثة وآلياته، وكافة الأوضاع المعيشية والإنسانية والأمنية على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في سبيل مكافحة جائحة كورونا.
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