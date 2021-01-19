دوجاريك: يان كوبيتش سيباشر مهامه في ليبيا بداية فبراير

أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن “يان كوبيتش” سيباشر مهامه في ليبيا اعتبارا من الأول من فبراير 2021.

وأكد دوجاريك، امتنان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدور الممثلة الخاصة بالوكالة ستيفاني ويليامز، والتي بحسبه أسهمت في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

وكان كوبيتش قد شغل منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان منذ عام 2019، كما قاد بعثة الأمم المتحدة في العراق، ولديه سنوات عديدة من الخبرة في الدبلوماسية وسياسة الأمن الخارجي والاقتصاد الدولي العلاقات الدولية والمحلية في سلوفاكيا.

وأشار دوجاريك إلى أن ويليامز ستستمر بقيادة فريق الأمم المتحدة بالإنابة، حتى نهاية شهر يناير، لضمان انتقال سلس للسلطة.

وقال دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتز بدور اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي لمناقشاتها البناءة خلال اجتماعها في جنيف في الفترة من 13 إلى 16 يناير، مثنيا بشكل خاص على ما وصفه بـ “الدور الحاسم الذي لعبته ممثلات النساء وأعضاء الجنوب للتوصل إلى توافق حول آلية موصى بها لاختيار السلطة التنفيذية، وفق خارطة الطريق التي أقرتها تونس في نوفمبر الماضي”.

ودعا غوتيريش أعضاء منتدى الحوار السياسي إلى المشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدما في طريق الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

يذكر أن ويليامز كانت قد عبرت في تصريحات صحفية، أمس السبت عن سعادتها لأن أعضاء اللجنة الاستشارية قد ارتقوا إلى مستوى المناسبة، حسب تعبيرها.

جدير بالذكر أن كوبيتش عمل ثلاث مرات كممثل خاص للأمين العام، في العراق من 2015 إلى 2018، في أفغانستان من 2011 إلى 2015، وفي طاجيكستان من 1998 إلى 1999. ومن عام 2009 إلى عام 2011 شغل السلوفاكي منصب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في جنيف.

وعمل كوبيتش أيضا مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) حيث كان أول مدير لمركز منع النزاعات، قبل أن يتولى منصب الممثل الشخصي لرئيس OSCE في مكتب آسيا الوسطى. كما شغل منصب الأمين العام للمنظمة من 1999 إلى 2005.

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