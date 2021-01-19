سياله يتسلم أوراق اعتماد سفير روندا لدى ليبيا

تسلم اليوم الثلاثاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله أوراق اعتماد سفير روندا لدى ليبيا جاكوبا .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سفير روندا سلم وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماده كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر ديوان وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي للوزارة.

وأعرب كاليسا عن رغبة بلاده فى المزيد من التنسيق والتعاون مع روندا فى مختلف المجالات مؤكدا امتنانه لليبيا حكومة وشعبا لسعيهم الحثيث فى سبيل تذليل كل العقبات لتحقيق السلام والأمن والإستقرار

حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون الإفريقية بالوزارة خليفة الرحيبي.