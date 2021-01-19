جلاله: ندعم لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة تاورغاء

أكد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلاله دعمه للجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جلاله اليوم الثلاثاء مع رئيس المجلس التسييري تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، ومسؤول اللجنة الفرعية بلجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة بالمجلس الرئاسي عبدالنبي أبوعرابه الذين استعرضوا أمامه ماتم إنجازه من برامج أسهمت في استقرار المدينة وعودة الحياة فيها، والمشاكل والصعوبات التي أعاقت تقديم الخدمات للمواطنين بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق.