مصدر يكشف لـ218 مستجدات التصويت على مقترح اختيار السلطة التنفيذية

مصدر من لجنة الحوار لـ218:

– الأعضاء يمررون المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية والخاص باختيار السلطة التنفيذية

– آلية اختيار السلطة التنفيذية حصلت على 73% من إجمالي الأصوات بـ51( نعم) و19( لا)

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