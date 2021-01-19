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مصدر يكشف لـ218 مستجدات التصويت على مقترح اختيار السلطة التنفيذية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر من لجنة الحوار لـ218:

– الأعضاء يمررون المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية والخاص باختيار السلطة التنفيذية

– آلية اختيار السلطة التنفيذية حصلت على 73% من إجمالي الأصوات بـ51( نعم) و19( لا)

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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