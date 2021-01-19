مصدر يكشف لـ218 مستجدات التصويت على مقترح اختيار السلطة التنفيذية

مصدر من لجنة الحوار لـ218:
– الأعضاء يمررون المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية والخاص باختيار السلطة التنفيذية
– آلية اختيار السلطة التنفيذية حصلت على 73% من إجمالي الأصوات بـ51( نعم) و19( لا)
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصدر من لجنة الحوار لـ218:
– الأعضاء يمررون المقترح المقدم من اللجنة الاستشارية والخاص باختيار السلطة التنفيذية
– آلية اختيار السلطة التنفيذية حصلت على 73% من إجمالي الأصوات بـ51( نعم) و19( لا)
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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