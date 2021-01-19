سيالة يتسلم أوراق اعتماد سفير رواندا الجديد في ليبيا

تسلم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير رواندا الفريد جاكوبا كاليسا, كسفير جديد لبلاده لدى ليبيا.

ورحب سيالة، بكاليسا، خلال لقائهما في مقر ديوان الوزارة بطرابلس، متمنيا له التوفيق فى المهام الموكلة إليه.

من جانبه عبر السفير الروندي، عن امتنانه لليبيا حكومة وشعبا لسعيهم «الحثيث فى سبيل تذليل كل العقبات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار»، مؤكدا رغبة بلاده فى المزيد من التنسيق والتعاون فى مختلف المجالات بين البلدين الصديقين.

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