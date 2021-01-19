بالتفاصيل.. كشف نتائج التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، أن نتيجة مقترح اللجنة الاستشارية لاختيار السلطة التنفيذية تم اعتماده بنسبة 73%

وبينت المصادر أنه شارك بالتصويت، 70 عضوا، منهم 51 عضو صوت بنعم ما يعني نسبة 73%، و19 عضوا صوتوا بلا ما يعني نسبة 27% فيما امتنع عضوين عن التصويت كما لم يشارك عضوين آخرين في التصويت.

وآلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي يجري التصويت عليها تنص على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم وإذا تعذّر ذلك، يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم (طرابلس – برقة – فزان) مكونة من 4 أشخاص، تحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي أو عضويته أو رئاسة الحكومة.